Gleichzeitig setzte Deutschland mit dem Out aber auch eine Serie fort. Mit Italien (2010) und Spanien (2014) scheiterten die jüngsten beiden Titelverteidiger jeweils vier Jahre später in der Gruppenphase. Im dritten WM-Aufeinandertreffen zwischen dem DFB-Team und Südkorea gelang es den Asiaten erstmals, dem Favoriten Punkte abzuringen. Deutschland blieb sogar nur Gruppenplatz vier.

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw hatte gegenüber dem Spiel gegen Schweden fünf Umstellungen vorgenommen. WM-Debütant Leon Goretzka kam für Thomas Müller in die Startelf, Niklas Süle ersetzte in der Innenverteidigung den gesperrten Jerome Boateng. Mats Hummels kehrte nach seiner Verletzung wie erwartet in die Anfangsformation zurück. Zudem standen Mesut Özil und Sami Khedira beim Titelverteidiger von Beginn an auf dem Platz. Bei Südkorea bekam Jung Woo-young anstelle des angestammten Kapitäns Ki Sung-yueng, der an einer Muskelverletzung laboriert, seine Chance.

Der Weltmeister von 2014 hatte über weite Strecken der torlosen ersten Hälfte zwar mehr Spielanteile. Erneut blieb die Löw-Elf aber unter ihren Möglichkeiten, vor allem in der Defensive präsentierten sich die Deutschen häufig fehleranfällig. Die bessere Chance auf den Führungstreffer fand Südkorea vor. Tormann-Star Manuel Neuer konnte einen eigentlich leicht zu klärenden Freistoß nicht ordentlich festhalten, Ersatz-Kapitän Son wäre dabei fast noch zum Nachschuss gekommen.

Danach spielte sich die Partie bis zum Seitenwechsel zwar größtenteils in der Hälfte der Asiaten ab, die Deutschen verabsäumten es aber, zwingende Chancen herauszuspielen. Erst kurz vor der Pause gelang es den Südkoreanern wieder, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Ein Schuss von Son ging jedoch weit links am Tor vorbei (45.+3).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war es ausgerechnet Neuling Goretzka, der per Kopfball eine Riesenchance vergab (47.). Goalie Jo Hyeon-woo hielt den Südkoreanern mit einer Glanztat die Null fest. Die Deutschen verschärften nach diesem Warnschuss das Tempo. Timo Werner setzte in der 51. Minute einen scharfen Schuss knapp links am Tor vorbei. Ein Kopfball des eingewechselten Mario Gomez war daraufhin zu zentral (68.).

Die beste Chance der Südkoreaner, bei denen Salzburg-Legionär Hwang ab der 56. Minute zum Einsatz gekommen ist, fand in der zweiten Hälfte Son in der 78. Minute vor. Ein Konter endete aber schließlich mit einem knappen Fehlschuss. Weitere Konterchancen spielten die Asiaten nicht konsequent zu Ende. Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich aber Kim mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit, nach einem langen Pass auf Son stellte dieser in Minute 96 sogar noch auf 2:0.