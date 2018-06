Ronaldo-Triple rettete Portugal 3:3 gegen Spanien .

Der erste große Schlager der Fußball-WM in Russland hat am Freitagabend in Sotschi ein spektakuläres 3:3 (2:1) zwischen Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien gebracht. Weltfußballer Cristiano Ronaldo (4./Foulelfer, 44., 88.) erzielte alle drei Treffer für die Portugiesen. Diego Costa (24., 55.) traf zweimal zum Ausgleich für die Spanier, die zwischenzeitlich durch Nacho (58.) führten.