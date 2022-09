Werbung

Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag verkündete, haben die "Veilchen" derzeit 5.555 Mitglieder, so viele wie noch nie in der 111-jährigen Clubgeschichte. Der Mitgliedsbeitrag fließt zu hundert Prozent in den Nachwuchs der Wiener, die in der Bundesliga derzeit Vierter sind und am Sonntag (17.00 Uhr) vor ausverkauftem Haus auf Vizemeister Sturm Graz treffen.