Windtner kandidiert nicht mehr als ÖFB-Präsident .

Leo Windtner tritt bei der Ordentlichen Hauptversammlung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am 17. Oktober nicht mehr zur Präsidentenwahl an. Das teilte der Oberösterreicher am Freitag auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur mit. Er habe dies auch dem Wahlausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Bartosch in einem Schreiben zur Kenntnis gebracht. Demgemäß sei er gerne bereit, mit seinem Rückzug den gewünschten Generationenwechsel im ÖFB-Präsidium einzuleiten.