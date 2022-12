Fußball-WM Brasilien tanzt ins Viertelfinale - 4:1 gegen Südkorea

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Neymar traf bei Brasiliens WM-Viertelfinal-Einzug Foto: APA/AFP

B rasilien ist bei der Fußball-WM in Katar mit einer in der ersten Hälfte eindrucksvollen Leistung ins Viertelfinale eingezogen. Der Rekordchampion feierte im Achtelfinale am Montag im Stadium 974 von Doha einen 4:1-(4:0)-Erfolg über Südkorea und trifft nun am Freitag auf die kroatische Auswahl, die sich davor gegen Japan im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte.