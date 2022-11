Fußball-WM Frankreich ermittelt wegen Arbeitsbedingungen in Katar

Im Zentrum von Doha kündigt sich die WM bereits an Foto: APA/Reuters

Z ehn Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat die französische Justiz Ermittlungen wegen Verletzung der Grundrechte von Gastarbeitern in dem arabischen Land eingeleitet. Die von einem Richter angeordneten Untersuchungen richteten sich gegen Vinci Construction Grands Projets, eine Tochter des Baukonzerns Vinci, teilte die Menschenrechtsgruppe Sherpa am Mittwoch mit.