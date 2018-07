"Daran denken wir nicht", betonte Mittelfeldmann Paul Pogba am Donnerstag bei einem Pressetermin im WM-Camp in Istra. "Man hat bei diesem Turnier gesehen, dass man der Favorit sein und trotzdem ausscheiden kann", sagte Manndecker und Halbfinal-Torschütze Samuel Umtiti.

Auch die Tatsache, dass die Kroaten einen Tag weniger zur Erholung von ihrem 2:1-Sieg nach Verlängerung am Mittwochabend gegen England haben, sehen die Franzosen nicht zwangsläufig als Vorteil an. "Sie sind sehr entschlossen", meinte Pogba. Die Franzosen waren bereits am Dienstag durch einen 1:0-Erfolg gegen Belgien ins Endspiel am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion eingezogen.

Vor allem das verlorene Finale bei der Heim-EM 2016 ist den Spielern der "Equipe Tricolore" ein warnendes Beispiel. Damals unterlag Frankreich Portugal nach Verlängerung mit 0:1. "Nachdem wir Deutschland (im Halbfinale) geschlagen hatten, dachten wir, wir haben es geschafft. Den Fehler machen wir hier nicht, dieses Spiel werden wir anders angehen", sagte Pogba.