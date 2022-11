Fußball-WM Kapitaler Fehlstart für Deutschland mit 1:2 gegen Japan

Japan düpierte Deutschland Foto: APA/AFP

D eutschland hat bei der Fußball-WM in Katar einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Vier Jahre nach dem WM-Debakel in Russland unterlag die DFB-Elf zum Auftakt am Mittwoch Japan völlig überraschend mit 1:2 (1:0). Ilkay Gündogan brachte das Team von Trainer Hansi Flick per Foulelfmeter in Front (33.), Ritsu Doan (75.) und Takumo Asano (83.) drehten das Spiel in Al Rayyan in der Schlussphase. Somit steht Deutschland am Sonntag im Duell mit Spanien bereits unter Siegzwang.