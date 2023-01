Fußball Wöber bei Debüt für Leeds 2:2 im FA-Cup gegen Cardiff City

Wöber gab im Cup sein Debüt für Leeds Foto: APA/AFP

M aximilian Wöber hat beim Debüt für seinen neuen Club Leeds United ein Unentschieden erreicht. Der Verteidiger holte mit dem Premier-League-Club am Sonntag in der dritten FA-Cup-Runde auswärts gegen Cardiff City ein 2:2, womit es zu einem Wiederholungsspiel mit getauschtem Heimrecht kommt. Wöber wurde in der 60. Minute beim Stand von 0:2 aus der Sicht von Leeds eingetauscht.