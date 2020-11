Wolfsburg-Coach Glasner mit Transfers nicht zufrieden .

Coach Oliver Glasner hat sich vor dem Heimspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim unzufrieden über die Transferpolitik des VfL Wolfsburg geäußert. Bereits am Donnerstag sagte der Österreicher in einem Sky-Interview: "Eines unserer Transferziele war es, einen Spieler mit Tempo und Tiefgang zu holen. Das haben wir halt nicht geschafft." Bei einer Telefonkonferenz mit Wolfsburger Journalisten unterstrich er diese Aussagen am Freitag noch einmal.