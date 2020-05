Wolfsburger Gerhardt erlitt Gesichtsverletzungen .

Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg hat sich am Wochenende beim Training des deutschen Fußball-Bundesligisten schwer verletzt. "Er hat sich bei einem Kopfball-Zusammenprall Gesichtsfrakturen zugezogen. Das ist ein großer Wermutstropfen", sagte Trainer Oliver Glasner am Sonntag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.