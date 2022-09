Fußball Zagreb überrascht in Salzburg-Gruppe mit Sieg gegen Chelsea

Ljubicic (blau) durfte nach starker Leistung mit Zagreb feiern Foto: APA/AFP

D inamo Zagreb mit dem Wiener Robert Ljubicic hat die Salzburg-Gruppe E der Fußball-Champions-League mit einer Überraschung eröffnet. Der kroatische Meister besiegte am Dienstag in Zagreb Chelsea mit 1:0 (1:0). Mislav Orsic erzielte in der 13. Minute den Siegtreffer gegen den schwer enttäuschenden englischen Topclub.