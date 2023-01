Wien Fußgänger bei Zusammenstoß mit Wiener Linienbus getötet

Berufsrettung mit mehreren Teams an Unfallstelle im Einsatz Foto: APA

E in Fußgänger ist Samstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Linienbus erfasst und niedergestoßen worden. Der 61-Jährige wurde nach Auskunft der Wiener Linien und der Berufsrettung, die mit mehreren Teams ausgerückt war, notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber am Weg ins Spital.