Radsport Gall bei Baskenland-Klassiker 20. - Evenepoel siegt erneut

Weltmeister Evenepoel im Baskenland wieder nicht zu schlagen Foto: APA/Belga

Werbung

T our-Etappensieger Felix Gall hat seinen letzten harten Renneinsatz vor einer längeren Pause am Samstag bei der Clasica San Sebastian als 20. beendet. Den Sieg nach 230 km und 4.000 Höhenmetern im Baskenland sicherte sich wie im Vorjahr und 2019 Remco Evenepoel. Der Weltmeister aus Belgien behielt im Zweiersprint gegen Lokalmatador Pello Bilbao die Oberhand und scheint bereit für eine erfolgreiche WM-Titelverteidigung in einer Woche in Schottland.

Gall kam drei Minuten zurück mit der ersten großen Verfolgergruppe an, war im Sprint gegen 15 Konkurrenten aber machtlos.