Gall überzeugt als Etappen-Zweiter bei Tour de Suisse

Der Belgier, Topfavorit auf den Gesamtsieg, rollte als Tages-Vierter mit einem Rückstand von 21 Sekunden über die Ziellinie, Dritter wurde der Spanier Juan Ayuso (UAE/+12 Sek.). Gall kletterte in der Gesamtwertung nach Platz 115 im Auftakt-Zeitfahren auf Rang neun (+1:07 Min.). Freuen durfte er sich über die erste Podestplatzierung auf World-Tour-Ebene überhaupt. "Das ist ein spezieller Moment in meiner Karriere, ein neuer Meilenstein", betonte der Tageszweite. Er sei "super happy".

Gall habe sich bei "super Bedingungen" richtig gut gefühlt. "Ich habe zum Schluss probiert zu attackieren, leider habe ich es nicht ganz geschafft, es ins Ziel zu bringen. Ich habe mir aber nichts vorzuwerfen", schilderte Gall. AG2R-Sportdirektor Cyril Dessel sprach von einem "großartigen Tag" für sein Team.

Bei regnerischen Bedingungen hatte Evenepoel, der wegen Corona aus dem Giro d'Italia hatte aussteigen müssen, etwa sechs Kilometer vor dem Ziel attackiert. Nur Gall und Skjelmose konnten aus der immer kleiner werdenden Spitzengruppe folgen. Gall hatte nach einer Attacke gut 2,5 km vor dem Ziel sogar seinen ersten Tagessieg bei einer größeren Rundfahrt vor Augen, doch Skjelmose kam kurz vor Schluss noch einmal heran und jubelte am Ende. Bora-Profi Marco Haller, der sich am Vortag bei einem Massensturz eine Schulterprellung zugezogen hatte, ging am Dienstag an den Start und kam als 134. (+19:27 Min.) ins Ziel.

Am Mittwoch folgt in Leukerbad gleich die nächste Bergankunft. Nach dem Start in Monthey führt die 4. Etappe das Rhônetal hinauf, insgesamt stehen 152,5 km und 2.790 Höhenmeter auf dem Programm. "Die schweren Etappen kommen jetzt noch. Schauen wir was noch möglich ist. Mein Ziel ist natürlich in der Gesamtwertung ein bestmögliches Ergebnis einzufahren", verlautete Gall. Auf dem Weg dorthin gebe der zweite Tagesrang Selbstvertrauen. "Ich glaube, ich bin in der Form meines Lebens", sieht sich Gall für den Rest der Rundfahrt gut gerüstet.