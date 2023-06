Gall verliert Gesamtführung bei Tour de Suisse

Gall kam knapp hinter weiteren Favoriten mit 58 Sekunden Rückstand als Achter ins Ziel. Der 22-jährige Skjelmose war am Ende als Tages-Zweiter vier Sekunden schneller und hat in der Gesamtwertung nun ein Polster von acht Sekunden auf Gall. Ayuso ist neuer Dritter (+18 Sek.), Weltmeister Remco Evenepoel liegt als Tages-Zehnter (+1:20 Min.) nun 46 Sekunden zurück.

Auf der Königsetappe bewies Gall auf dem langen Schlussanstieg erneut seine ausgezeichnete Form. Nur Ayuso erwischte einen besseren Tag, niemand von den Favoriten konnte dem 20-Jährigen folgen. Wenige Meter vor dem Ziel verlor Gall nach der finalen Abfahrt ein paar Meter auf seine Konkurrenten und damit auch das Gelbe Trikot. Zuvor hatten sich Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) und Marco Haller (Bora) lange in einer 19-köpfigen Spitzengruppe befunden, auf dem Albulapass konnten die beiden Österreicher aber nicht mehr mithalten.

Die flacheren Etappen am Freitag und Samstag sollten in der Gesamtwertung keine Auswirkungen haben, am Sonntag wird ein 25,7 km langes Einzelzeitfahren die Entscheidung bringen. Gall hatte beim Auftaktzeitfahren über 12,7 km 1:13 Minuten auf Evenepoel verloren, der Belgier gilt als Favorit im Kampf gegen die Uhr.