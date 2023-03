Gasser beim Slopestyle-Weltcupfinale in Silvaplana Dritte

Werbung

"Weil heute das Wetter zum Glück mitgespielt hat, ist es ein guter Contest auf einem hohen Level geworden. Ich habe meinen ersten Run ganz ordentlich heruntergebracht. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass mir das zweite Rail nicht ganz perfekt gelungen ist, sonst wäre punktemäßig noch etwas mehr drinnen gewesen", sagte Gasser. In der Saison 2022/23 absolvierte sie vier Weltcups und war jeweils auf dem Podest, den Big Air am Kreischberg gewann sie. Auch bei der WM in Bakuriani holte sie sich Gold in ihrer Paradedisziplin.