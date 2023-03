Snowboard Gasser holt sich zum zweiten Mal WM-Gold im Big Air

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Anna Gasser hat leicht lachen Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D oppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere auch die WM-Krone im Big Air aufgesetzt. Österreichs Snowboard-Star triumphierte am Samstag bei der WM-Entscheidung in Bakuriani in Georgien bei enorm schwierigen Bedingungen souverän vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Australierin Tess Coady. Die 31-jährige Kärntnerin stand bereits vor ihrem letzten Sprung als Weltmeisterin fest.