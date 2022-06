Zoo Schmiding engagiert sich für Giraffen-Zuchtprogramm

Werbung

Zum Welt-Giraffentag macht der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels auf diese gefährdeten Tiere, die in der afrikanischen Savanne heimisch sind, aufmerksam. Laut diesem leben mit Stand 2018 nicht einmal mehr 100.000 Tiere in Afrika, weshalb sich Zoos, darunter auch Schmiding, in weltweiten Zuchtprogrammen für den Schutz der Giraffen einsetzen.

In Schmiding sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Giraffen geboren und großgezogen worden. Derzeit lebt dort eine fünfköpfige Familie der seltenen Rothschildgiraffen. Nuka, das jüngste Mitglied, kam heuer am 22. Jänner zur Welt. Inzwischen ist der Nachwuchs 2,20 Meter groß und wiegt rund 160 Kilo. Als besondere Attraktion bietet der Zoo unter Aufsicht eins Tierpflegers die Fütterung der Giraffen an, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.