Große Lawinengefahr in Vorarlberger Arlbergregion .

Durch Neuschnee und starken Wind ist die Lawinengefahr in den höheren Lagen der Arlbergregion am Dienstag auf Stufe 4 ("groß") angestiegen. In den übrigen Landesteilen Vorarlbergs herrschte "erhebliche" Lawinengefahr der Stufe 3, informierte der Lawinenwarndienst. Aktivitäten abseits gesicherter Pisten erforderten Erfahrung in der Beurteilung des Risikos eines Lawinenabgangs.