3x3-Basketballer kassieren erste Pleite bei Heim-WM

Ö sterreichs 3x3-Basketballer haben bei der Heim-WM auf dem Wiener Rathausplatz die erste Niederlage kassiert. Gegen Olympiasieger Lettland mussten sich Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner sowie Rashaan Mbemba im Pool B am Freitag verdient mit 18:20 geschlagen geben. Am Freitagabend steht noch das Duell gegen die USA (21.20 Uhr) auf dem Programm. Bereits am Mittwoch hatte die ÖBV-Auswahl zwei Siege gegen Slowenien (21:15) und Australien (17:15) gefeiert.