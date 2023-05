Tennis Geglückter Auftakt von Grabher beim WTA-Turnier in Rabat

Julia Grabher steht im Achtelfinale von Rabat Foto: APA/AFP

D ie Vorarlbergerin Julia Grabher hat bei ihrer French-Open-Generalprobe einen geglückten Auftakt hingelegt. Die 26-Jährige besiegte am Dienstag beim WTA-Tennisturnier in Rabat auf Sand die 28-jährige Belgierin Ysaline Bonaventure 6:7(3),6:4,6:2 und steht damit im Achtelfinale. In dem trifft sie auf die Türkin Cagla Buyukakcay.