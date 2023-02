Verkehrsunfall Geisterfahrer bei Kollision auf A9 lebensgefährlich verletzt

Hubschrauber brachte den lebengefährlich Verletzten ins Spital Foto: APA/ÖAMTC

B ei einem Geisterfahrerunfall auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Rottenmann in der Steiermark ist eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Laut ÖAMTC wurde der Geisterfahrer in kritischem Zustand per Hubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der andere Lenker wurde in das LKH Rottenmann gebracht. Die Frontalkollision passierte gegen 11.00 Uhr.