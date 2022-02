Einheitliche Sammlung von Kunststoffverpackung ab 2023

Ab 1. Jänner 2025 sind österreichweit dann Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam zu sammeln. "Wir sagen dem Plastikmüll in Österreich weiter den Kampf an", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Vereinheitlichung bringe gleiche Standards und vereinfache die Sammlung des Mülls in Österreich. "Das ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Plastikflut - so können wir in Zukunft mehr recyceln und schützen damit unsere Umwelt und unser Klima."

Zurzeit fallen in Österreich jedes Jahr rund 90.000 Tonnen Plastikmüll an. Rund 50.000 Tonnen davon sind alleine nur Getränkeverpackungen. Das sind beinahe 2,5 Milliarden Flaschen und Dosen, die oft in der Natur landen.