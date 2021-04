Breite Klagenfurter Stadtregierung .

Nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten Ende Februar steht nun die Klagenfurter Stadtregierung. Wie die Vertreter von SPÖ, Team Kärnten und ÖVP am Mittwoch bei einer Pressekonferenz sagten, hätten sich die drei Parteien auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt. Was das Programm angeht, sollen begonnene Großprojekte fertiggestellt und ein eigener Stadtrechnungshof ins Leben gerufen werden. Eine Absage wurde der Schuldenpolitik erteilt.