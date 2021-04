Der amtierende Gesundheitsminister Werner Kogler (Grüne) kündigte aber an, sich die Entwicklung "genau anzuschauen". "Wir haben mit dem Landeshauptmann gesprochen: wenn es notwendig ist, muss die Notbremse gezogen werden", ergänzte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

18. April Burgenland beendet Corona-Lockdown am Montag

Warum die Regierung ein Ende des Lockdowns unterstützt, obwohl die Zahl der Intensivpatienten im Burgenland am Mittwoch einen neuen Rekordwert erreicht hat, begründete Kogler mit den sinkenden Neuinfektionen. Das werde sich auch auf den Zulauf die Belastung der Intensivstationen auswirken. "Wir werden das genau beobachten", sagte Kogler, der den zurückgetretenen Rudolf Anschober bis zur Angelobung des neuen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein (beide Grüne) Montag vertritt.

Auch Kurz verwies auf die "gewisse Entspannung" bei den Neuinfektionen und bestätigte, dass die Entscheidung Doskozils mit der Regierung besprochen war. "Die Situation ist angespannt, aber die Richtung stimmt", sagte Kurz. Er freute sich außerdem, dass nun nur in zwei Bundesländern - Wien und Niederösterreich - ein Lockdown herrsche.

Nichts Neues wusste Kurz über seinen Plan zu berichten, den russischen Impfstoff "Sputnik V" in Österreich einzusetzen. "Das wäre sicherlich ein Turbo für uns", sagte er. Allerdings hatte Kurz die Verhandlungen mit Russland Ende März schon "auf den letzten Metern" gesehen und eine Bestellung hätte laut damaligen Aussagen schon letzte Woche erfolgen können. Dies ist allerdings nicht erfolgt. Kurz meinte auf Nachfrage dazu nur: "Die EMA prüft derzeit die Zulassung."

Dass die aktuellen Schwierigkeiten mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson den Impfplan gefährden könnten, glaubt Kurz übrigens nicht. Derzeit gebe es davon gerade einmal 16.000 Dosen in Österreich. Das entspreche dem, was an einem halben Tag verimpft werde.