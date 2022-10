Genf Türk tritt Amt als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an

Der Österreicher hat schwierigen Job vor sich Foto: APA/AFP

D er Österreicher Volker Türk tritt am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf an. Der 57-jährige Diplomat, der als enger Vertrauter von UNO-Generalsekretär António Guterres gilt, tritt die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet, die Ende August nach einer Amtszeit aus dem Amt schied, an. Der in Linz geborene Völkerrechtler hat einen schwierigen Job vor sich.