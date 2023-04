Radsport Geoghegan Hart gewinnt Tour of the Alps - Gall Gesamtneunter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tao Geoghegan Hart souveräner Tour-of-the-Alps-Gesamtsieger/Archivbild Foto: APA/AFP

D ie 5. und letzte Etappe der Tour of the Alps hat einen britischen Tages- und Gesamtsieg gebracht. EF-Education-Profi Simon Carr siegte nach einem Antritt am Mühlbach nach 144,5 km von Cavalese nach Bruneck 53 Sek. vor seinem deutschen Teamkollegen Georg Steinhauser. Tao Geoghegan Hart war gesamt nicht mehr zu gefährden. Der Ineos-Profi feierte bei dieser Alpen-Rundfahrt einen Start-Ziel-Sieg, 22 Sek. vor seinem Landsmann Hugh McCarthy.