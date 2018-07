Pöltl fällt in WM-Quali wegen Infektion aus .

Österreichs Basketball-Nationalteam der Herren muss am Montag (17.00 Uhr MESZ, live ORF Sport +) in der VM-Qualifikation im Spiel der letzten Chance in Tiflis gegen Georgien ohne Jakob Pöltl antreten. Der 22-Jährige vom NBA-Club Toronto Raptors musste wegen einer am Fuß aufgetretenen Infektion passen. Damit sanken die ÖBV-Chancen, sich im Bewerb zu halten.