Gericht Prozess gegen Wiener, der mit Gewehr auf Passanten zielte

Prozessgegenständliches Jagdgewehr war mit Zielfernrohr ausgestattet Foto: APA/dpa

E r habe "Zielübungen" machen wollen, weil er am Schießstand "nicht so gut wie im Prater" getroffen habe: Mit diesen Worten hat ein 24-Jähriger am Montag einem Schöffensenat am Landesgericht zu erklären versucht, weshalb er am 12. Juni 2023 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten bei geöffnetem Fenster mit seinem Jagdgewehr herumhantierte. Mehrere Personen nahm er dabei ins Visier, eine Frau lief in Panik in einen Innenhof und verschanzte sich hinter Müllcontainern.