Gerichtsprozess 15-jährige Angeklagter kennt angeblich weder Hitler noch IS

Urteil in Steyr für heute geplant Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

E in 15-Jähriger Iraner ist am Freitag in Steyr wegen des Verdachts ein Hitlerbild, ein Kinderporno-Video sowie ein Hinrichtungsvideo der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in sozialen Medien weitergeleitet zu haben, vor einem Geschworenengericht gestanden. Er habe nicht gewusst, was er getan habe, rechtfertigte und entschuldigte er sich. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.