Getötete Kinder in Zagreb: Vor Entscheidung über U-Haft .

Der tatverdächtige Vater im Fall von drei am Samstag in Kroatien getöteten Kindern wird am heutigen Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft kündigte laut Medienberichten an, für den 56-jährigen Österreicher die Untersuchungshaft zu beantragen. Der Wiener wird des dreifachen schweren Mordes beschuldigt, was nach kroatischem Recht die schwerste Form der Tötung ist.