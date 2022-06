Gesamtführung Radprofi van Aert sprintet zum zweiten Dauphiné-Tagessieg

Der Belgier baute seine Gesamtführung aus Foto: APA/dpa

R adprofi Wout van Aert (Jumbo) hat bei der Dauphiné-Rundfahrt seinen zweiten Tagessieg eingefahren und die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Belgier behauptete sich am Donnerstag nach 162,3 Kilometern von Thizy-les-Bourgs nach Chaintre im Sprint gegen seinen Landsmann Jordi Meeus (Bora) und den Briten Ethan Hayter (Ineos). An den beiden Tagen zuvor hatte sich der 27-Jährige nach seinem Auftaktsieg jeweils mit Platz zwei zufrieden geben müssen.