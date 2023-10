Gesamtsieg Mountainbikerin Höll beim Downhill-Weltcup-Finale überlegen

Im Downhill-Weltcup zuletzt nicht zu schlagen: Valentina Höll Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

V alentina Höll hat die Downhill-Weltcup-Saison der Mountainbiker mit Stil beendet. Die 22-jährige Salzburgerin, die sich davor bereits ihren zweiten Gesamtsieg gesichert hatte, triumphierte am Samstag auch beim Finale in Mont-Sainte-Anne in Quebec. Höll distanzierte die zweitplatzierte Deutsche Nina Hoffmann auf dem anspruchsvollen Kurs in Kanada um mehr als 13 Sekunden. In acht Saisonbewerben gelangen der Weltmeisterin damit vier Siege.