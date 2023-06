Rätsel um neues Bärenvideo in Grenzregion Neunkirchen/Wr. Neustadt

Laut Gerüchten soll das Video ein LKW-Chauffeur aufgezeichnet haben. „Bei uns ist diesbezüglich allerdings nichts bekannt. Auch die Kollegen in Wiener Neustadt haben noch nichts davon gehört“, erklärt Neunkirchens Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller auf Nachfrage der NÖN. Die NÖN hat das Video Ortskundigen zur Ansicht vorgelegt. Die können aber ebenfalls nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es sich dabei um die Straße am Ascher handelt: „Es gibt dort so eine Stelle, aber dafür sieht man zu wenig!“

Mehr Licht ins Dunkel bringt hingegen Montagmittag Wiener Neustadt Bezirksjägermeister Werner Spinka: „Die erste Sichtung haben zwei Frauen gemacht in Feichtenbach, jetzt wurde der Bär zwischen Pernitz und Pottenstein Richtung Hals (Gebirgspass) von einem Fernfahrer gesehen und gefilmt. Das ist nachvollziehbar, das ist für einen Bären keine Entfernung.“ Den Aufnahmen nach zu schließen, dürfte es sich um einen Jungbären handeln. Eines sei verwunderlich, meint Spinka: „Der Bär muss von Süden kommen, aus Slowenien, von den Karawanken. Dass der unbemerkt bis zu uns kommt, ohne dass er gesehen wird und ohne dass es einen Riss gibt, kommt mir sonderbar vor.“ Bislang sei keine „Marschrichtung“ des Bären zu erkennen, so Spinka: „Er geht von Feichtenbach ins nächste Tal hinein – dann geht er vielleicht wieder zurück. Es ist nicht so, dass er eine erkennbare Richtung eingeschlagen hat, sondern er bewegt sich bislang im Kreis.“