Unerfüllter Kinderwunsch belastet Psyche

Ungewollte Kinderlosigkeit kann die Psyche des betroffenen Paares stark belasten. "Nur 15 bis 20 Prozent suchen psychosoziale Begleitung", berichtete die Frauenärztin und Sexualmedizin Miriam Mottl am Dienstagnachmittag beim Apothekerkongress in Schladming. Es gebe aber in Österreich schon Kinderwunschzentren, die jedem Paar die psychosoziale Begleitung anbieten. Im Umgang mit möglicherweise Betroffenen im eigenen Umfeld rät die Psychologin Martina Fink zu Einfühlsamkeit.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at