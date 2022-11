Gesundheitswesen Personal in Wiener Ordensspitälern streikt am Mittwoch

Mehr Geld für Ärzte und Pfleger gefordert Foto: APA/dpa-Zentralbild

W eil es in den Sonder-KV-Verhandlungen für die 10.000 Beschäftigten der Ordensspitäler bisher keine Einigung gibt, finden am Mittwochvormittag in sechs Wiener Häusern Warnstreiks statt. Beschlossen haben das die Gremien der Gewerkschaft vida, nachdem sich nahezu 100 Prozent der Mitarbeiter in einer Befragung dafür ausgesprochen haben, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die Arbeitgeber halten das für nicht verhältnismäßig.