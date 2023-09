Geteilte Hausarbeit bedeutet glücklichere Partnerschaft

Einkaufsliste erstellen, Wäsche waschen, Haushaltsgeräte reparieren, Kinder betreuen, Essen kochen, kranke Angehörige pflegen - die Liste an Haus- und sogenannter Care-Arbeit ist umfangreich. Laut einer am Freitag vorgestellten Umfrage im Auftrag der Online-Partnervermittlung Parship.at sind 91 Prozent der Meinung, dass sich ein gutes Management der Hausarbeit positiv auf die Beziehung auswirkt. In zwei Dritteln der Partnerschaften sind die Aufgaben klar verteilt. Die allermeisten Befragten sind damit auch zufrieden, dennoch würden 62 Prozent der Frauen gern öfter Verantwortung abgeben. Für die Umfrage wurden 650 Menschen in Österreich befragt, die mit einem Partner bzw. einer Partnerin in einem Haushalt leben.

Rund die Hälfte gibt an, dass "halbe-halbe" in ihrer Partnerschaft selbstverständlich ist, allerdings deutlich mehr Männer (65 Prozent) als Frauen (45 Prozent). In der Praxis sind es vor allem Frauen, die für die Organisation des Haushalts (71 Prozent vs. Männer 45 Prozent), die Kinderbetreuung (86 Prozent vs. 21 Prozent) sowie die Essensplanung (78 Prozent vs. 35 Prozent) verantwortlich sind. Bei der Unterstützung hilfsbedürftiger Angehöriger seien sowohl Männer als auch Frauen zuständig (65 bzw. 63 Prozent).

"Vielen Paaren geht es bei diesem Thema um das Gefühl von Fairness und Wertschätzung", sagte Parship-Psychologin Caroline Erb. Der viel zitierte "Mental Load" betreffe aber häufiger Frauen. 71 Prozent der weiblichen Befragten bekundeten Zufriedenheit mit der Aufteilung, Männer zu 89 Prozent. Gleichzeitig wünschen sich aber auch 62 Prozent der Frauen, öfter Verantwortung abgeben zu können und 50 Prozent, dass der Partner mehr Aufgaben übernimmt.