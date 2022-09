Formel 1 Getriebe stoppte Verstappen in Zandvoort - Russell voran

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Max Verstappens Wagen wird per Kran weggebracht Foto: APA/dpa

L okalmatador Max Verstappen hat einen Stotterstart in sein Formel-1-Heimspiel in Zandvoort erlebt. Der Weltmeister musste schon nach rund zehn Minuten im ersten Training seinen Red Bull abstellen. Verstappen klagte über Probleme mit dem Getriebe. Ein Kran musste seinen Wagen am Freitag abschleppen, der Niederländer lief zu Fuß an die Box zurück. Die Auftakteinheit zum Grand Prix der Niederlande musste vorübergehend unterbrochen werden.