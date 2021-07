Die Opfer erlitten etwa eine blutende Nase oder Schwellungen im Gesicht. Als die Beamten das Trio ausfindig machte, ging der jüngste Angreifer, ein zwölfjähriger Österreicher, auch noch auf einen Polizisten los. Die Burschen - die anderen stammen aus Syrien - hatten keine Dokumente bei sich, deshalb wurden sie zur Identitätsfeststellung in eine Polizeiinspektion mitgenommen. Der Fall wurde bei den Behörden angezeigt, die Eltern informiert.

Kurze Zeit später gab es am Freitagvormittag einen weiteren Einsatz für die Polizei, wo ein Kind an einer Straftat beteiligt sein soll. Ein Elfjähriger und ein 14-Jährige sollen in einen Fahrradkeller in der Schüttaustraße in der Donaustadt eingebrochen sein. Mit gestohlenen Fahrrädern gelang ihnen zunächst die Flucht. Der Gambier und der Somalier wurden aber bald geschnappt, ein dritter an der Tat Beteiligter wurde laut Polizei ausgeforscht.