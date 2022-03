Gewalttat Prozess um Messerattacke nach Trennung in Wien

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mann drohen lebenslange Haft und Einweisung Foto: APA/THEMENBILD

Wegen versuchten Mordes an seiner scheidungswilligen Ehefrau wird einem 52-Jährigen am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gemacht. Laut Anklage lauerte der Mann am 19. August 2021 bei der U-Bahn-Station Pilgramgasse der 45-Jährigen auf. Als diese des Weges kam, zog er ein Messer, packte die Frau, hielt sie fest und stach ihr mehrfach in den Bauch. Die Frau überlebte nur, weil ihr Passanten zu Hilfe kamen.