Dritte Runde der Metaller-KV-Verhandlungen gestartet .

Zu Beginn der dritten Runde der Metaller-KV-Verhandlungen haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter am Dienstag positiv gezeigt, einen Abschluss zumindest in der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch zu schaffen.