Tiere Giraffennachwuchs im Zoo Schmiding

Giraffenbulle Ayo ("der Glückliche") kam im Zoo Schmiding zur Welt Foto: ZOO SCHMIDING

G iraffennachwuchs hat sich im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels eingestellt: Am Donnerstag kam der kleine Bulle Ayo ("der Glückliche") zur Welt. Mutter Samira hat bereits Erfahrung mit Babys, Ayo ist ihre Nummer sechs. "Samira verhält sich wie wir es von ihr gewöhnt sind vorbildlich in ihrer Mutterrolle", freute sich Revierleiterin Daniela Eder in einer Presseaussendung am Freitag.