Innenpolitik Glawischnig will Kickl geküsst haben

Glawischnig plauderte über ihre Jugendtage mit Kickl Foto: APA/ROBERT JAEGER

D ie ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig will in Jugendtagen den nunmehrigen FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geküsst haben. Passiert sei es auf ihrer Geburtstagsparty beim Flaschendrehen, als sie 14 Jahre alt war, wie sie im krone.tv-Format "Das Duell" verriet. "Wir haben uns geküsst, ja", so Glawischnig: "Aber da waren wir ganz jung." Kickl und Glawischnig hatten gemeinsam in Spittal an der Drau die Schulbank gedrückt.

Sie schätze ihn als intelligenten Menschen, so Glawischnig: "Aber wir haben dann irgendwann nicht mehr miteinander reden können."