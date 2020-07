Kritik an Österreichs Strategie für Gebäudesanierung .

Bis 2050 sollen alle älteren Gebäude in Europa so saniert werden, dass sie fast ohne Ausstoß von Klimagasen geheizt und gekühlt werden können. Kritik an der von den Bundesländern erarbeiteten langfristigen Renovierungsstrategie für Österreich übt nun Global 2000. Damit werden "die Klimaziele aber verfehlt und die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie missachtet", hieß es.