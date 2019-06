Im Vorjahr war es keinem einzigen Tiroler bzw. keiner einzigen Tirolerin geglückt, die "sechs Richtigen" zu tippen, und heuer gibt es bereits drei Sechser in Tirol, berichteten die Österreichischen Lotterien am Pfingstmontag. Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus-Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und seine Entscheidung, das "Ja" anzukreuzen, wurde mit rund 283.600 Euro belohnt.

Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Juni 2019

1 Sechser zu EUR 3.466.008,20 5 Fünfer+ZZ, zu je EUR 31.885,70 153 Fünfer zu je EUR 1.136,70 338 Vierer+ZZ zu je EUR 154,30 7.052 Vierer zu je EUR 41,10 8.778 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 108.308 Dreier zu je EUR 4,80 280.407 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto Gewinnzahlen: 03 16 17 24 26 41 Zusatzzahl: 42