Glyphosat-Wiederzulassung laut NGOs erneut mit Versäumnissen

Herbizid bleibt umstritten Foto: APA/dpa-Zentralbild

G lyphosat, das umstrittene Herbizid, steht nach einer auf Oktober angesetzten Abstimmung voraussichtlich vor einer Wiederzulassung auf EU-Ebene um weitere zehn Jahre. Möglich wurde dies, nachdem die Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Anfang Juli ihren abschließenden Bericht vorgelegt hatte. Am Mittwoch kündigte nun Global 2000 in einer Pressekonferenz wegen möglichen Versäumnissen des Herstellers eine erneute Sachverhaltsdarstellung an.