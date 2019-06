Traktorunfall endete tödlich .

Zu einem tödlichen Traktorunfall ist es am Samstag in Oberösterreich gekommen. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr um 11:50 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger in Grünau im Almtal auf einer Skiabfahrt im Skigebiet Kasberg talabwärts. Dabei kam er laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache mit dem Traktor ins Rutschen, der nach links kippte.