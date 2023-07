Die 400-m-Läuferin stellte beim Gyulai István Memorial in Szekesfehervar in ihrer Spezialdisziplin in 50,87 Sek. persönliche Bestzeit auf, die Olympia-Norm beträgt 50,95. Die 27-Jährige wurde Dritte hinter Sada Williams (BAR/50,34) und Andrea Miklos (ROM/50,80).