Golf Australier Smith holt dank starker Schlussrunde British Open

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schlussrunde zum Niederknien: Cameron Smith gewann die British Open Foto: APA/dpa

G olfprofi Cameron Smith hat dank einer beeindruckenden Schlussrunde die 150. British Open gewonnen und damit erstmals bei einem Majorturnier triumphiert. Der 28-jährige Australier spielte am Sonntag auf dem altehrwürdigen Old Course in St. Andrews eine sehr starke 64er-Runde und setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 20 Schlägen unter Par knapp vor dem US-Amerikaner Cameron Young (-19) durch.